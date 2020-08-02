Переживший удар молнии Заборовский посетил тренировку «Динамо» по приглашению Шунина

Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал, как голкипер «Знамени Труда» Иван Заборовский посетил тренировку московского клуба.
«Историю с вратарём Ваней Заборовским, в которого на тренировке попала молния, знают примерно все. Я передал ему свои перчатки и бутсы, и мы начали общаться. Парень уже восстановился, подписал первый контракт с клубом, и я решил пригласить его на тренировку «Динамо». Во-первых, посмотреть на работу вратарей Премьер-Лиги — это крутая мотивация. Во-вторых, здесь его ждали ещё одни бутсы в новом, чёрном цвете — даже у меня пока таких нет.
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Ваня, здоровья и удачи тебе! Как шутили вчера в команде, после удара молнии у тебя должны появиться сверхспособности. Посмотрим, но, похоже, сверхмотивация у тебя уже есть. Работай, проявляй себя и выходи на топ-уровень! Перед приездом на базу Ваня прошёл тесты на корону, если что», — написал Шунин на своей странице в «Инстаграме».
- 2 августа 2020
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