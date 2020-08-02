«Лечче» проиграл «Парме» и вылетел из Серии А, «Дженоа» остался в лиге

В матче последнего, 38-го тура итальянской Серии А «Лечче» уступил «Парме». Встреча проходила в Лечче и завершилась со счётом 3:4.

Счёт открыл Фабио Лучионе, забив в собственные ворота. Второй гол «Пармы» забил Джанлука Капрари с передачи экс-зенитовца Эрнани. Благодаря голам, которые забили Антонин Барак и Бьяджо Меккарьелло, «Лечче» сравнял счёт. Во втором тайме отличились футболисты «Пармы» Андреас Корнелиус и Антонино Барилла. Третий гол «Лечче» забил Джанлука Лападула.

В параллельном матче «Дженоа» разгромил «Верону» (3:0), Арнальдо Антонио Санабрия оформил дубль. Генуэзцы доигрывали матч в меньшинстве после удалений Кристиана Ромеро и Франческо Кассаты. Также красную карточку получил игрок «Вероны» Софьян Амрабат.

«Лечче», набрав 35 очков, занял 18-е место в Серии А и вылетел из турнира. «Дженоа» (39) сохранил прописку в лиге.

Результаты других матчей Серии А:

СПАЛ — «Фиорентина» — 1:3

«Болонья» — «Торино» — 1:1

«Сассуоло» — «Удинезе» — 0:1