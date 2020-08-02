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«Лечче» проиграл «Парме» и вылетел из Серии А, «Дженоа» остался в лиге

«Лечче» проиграл «Парме» и вылетел из Серии А, «Дженоа» остался в лиге
Футбол / Италия 0

В матче последнего, 38-го тура итальянской Серии А «Лечче» уступил «Парме». Встреча проходила в Лечче и завершилась со счётом 3:4.

Счёт открыл Фабио Лучионе, забив в собственные ворота. Второй гол «Пармы» забил Джанлука Капрари с передачи экс-зенитовца Эрнани. Благодаря голам, которые забили Антонин Барак и Бьяджо Меккарьелло, «Лечче» сравнял счёт. Во втором тайме отличились футболисты «Пармы» Андреас Корнелиус и Антонино Барилла. Третий гол «Лечче» забил Джанлука Лападула.

В параллельном матче «Дженоа» разгромил «Верону» (3:0), Арнальдо Антонио Санабрия оформил дубль. Генуэзцы доигрывали матч в меньшинстве после удалений Кристиана Ромеро и Франческо Кассаты. Также красную карточку получил игрок «Вероны» Софьян Амрабат.

«Лечче», набрав 35 очков, занял 18-е место в Серии А и вылетел из турнира. «Дженоа» (39) сохранил прописку в лиге.

Результаты других матчей Серии А:

СПАЛ — «Фиорентина» — 1:3

«Болонья» — «Торино» — 1:1

«Сассуоло» — «Удинезе» — 0:1

Италия - Серия А. 38-й тур
02 августа 2020, воскресенье. 21:45 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
3 : 4
Парма
Парма
0:1 Лучионе – 11' (автогол)   0:2 Капрари – 24'   1:2 Барак – 40'   2:2 Меккарьелло – 45'   2:3 Корнелиус – 52'   2:4 Инглезе – 66'   3:4 Лападула – 68'
Италия - Серия А. 38-й тур
02 августа 2020, воскресенье. 21:45 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
3 : 0
Верона
Верона
1:0 Санабрия – 13'   2:0 Санабрия – 25'   3:0 Ромеро – 44'
Удаления: Ромеро – 61', Кассата – 90+1' / Амрабат – 90+1'
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