«Барселона» близка к продлению контракта с Нелсоном Семеду до 2025 года

«Барселона» ведёт переговоры о продлении контракта с португальским защитником Нелсоном Семеду, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, переговоры находятся на продвинутой стадии. Сообщается, что руководство каталонского клуба намерено продлить контракт с Семеду до 2025 года, а также повысить зарплату игрока и сумму отступных, которая на данный момент составляет € 100 млн.

26-летний защитник перешёл в «Барселону» из «Бенфики» летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 35,7 млн. Контракт Нелсона Семеду с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2022 года.

В сезоне-2019/2020 португалец провёл на поле 40 матчей во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча и отдал шесть результативных передач.