Хёнесс: как игрок может впитать ДНК «Боруссии», если чувствует себя объектом для продажи?

Почётный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс раскритиковал трансферную политику дортмундской «Боруссии».

«Если „Боруссия“ покупает очень талантливого игрока, и он хорошо играет, через несколько месяцев от самого клуба или извне можно услышать, что этот игрок будет продан. Как футболист может впитать ДНК клуба на 100 процентов, если он чувствует себя объектом для продажи?



У нас такого нет вовсе. Мы покупаем игроков не для того, чтобы заниматься бизнесом. У футболиста должно быть чувство, что он в „Баварии“ навсегда», — приводит слова Хёнесса Spox.

В сезоне-2019/2020 мюнхенская «Бавария» в восьмой раз подряд стала чемпионом Германии. По итогам 34 туров отрыв мюнхенцев от «Боруссии» составил 13 очков.