Варан — о встрече с «Ман Сити»: «Реал» ждёт трудный матч против очень хорошей команды

Защитник мадридского «Реада» Рафаэль Варан поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Хотим побеждать каждый день. Мы — «Реал». У нас не было матчей в последнее время, поэтому есть время подготовиться. Выиграет лучшая команда. Мы начнём встречу с желанием победить и необходимой уверенностью.

Нас ждёт трудный матч против очень хорошей команды. В первой встрече «Реал» и «Манчестер Сити» показали футбол очень высокого качества. Результат решили небольшие детали.

И нам, и «Сити» нравится владеть мячом. Матчи с такими командами всегда получаются напряжёнными, так что требуется много концентрации», — сказал Варан в видеоролике, опубликованным на странице «Реала» в «Твиттере».

Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится в Манчестере на стадионе «Этихад» 7 августа, начало — в 22:00 мск. В первой встрече победу одержали «горожане» — 2:1.