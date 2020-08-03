«Бетис» пытается перехватить Франсуа Камано у «Локомотива»

Полузащитник «Бордо» Франсуа Камано попал в сферу интересов очередного европейского клуба.
Как сообщает журналист Давид Аларкон в «Твиттере», заполучить 24-летнего футболиста пытается «Бетис». Испанский клуб уже сделал предложение по гвинейцу.
Ранее сообщалось, что Камано продолжит карьеру в московском «Локомотиве». Утверждалось, что «железнодорожники» согласовали переход хавбека примерно за € 7 млн, а трансферный комитет клуба одобрил сделку. При этом Франсуа должен был подписать контракт на четыре года.
Камано выступает за «Бордо» с лета 2016 года. Ранее гвинеец защищал цвета «Бастии». Контракт игрока с французским клубом рассчитан до лета 2021 года. В минувшем сезоне Франсуа принял участие в 11 матчах французской Лиги 1 и 1 встрече Кубка французской лиги. В активе игрока 1 гол.
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