«Локомотив» согласовал трансфер форварда «Бордо» Камано примерно за € 7 млн

Нападающий «Бордо» Франсуа Камано продолжит карьеру в московском «Локомотиве», сообщает Sport24.



По информации источника, «железнодорожники» согласовали переход 24-летнего футболиста, а трансферный комитет клуба одобрил сделку. Форвард обойдётся «Локомотиву» примерно в € 7 млн и подпишет контракт, рассчитанный на четыре года.



Камано выступает за «Бордо» с лета 2016 года. Ранее гвинеец защищал цвета «Бастии». Контракт игрока с французским клубом рассчитан до лета 2021 года. В минувшем сезоне Франсуа принял участие в 11 матчах французской Лиги 1 и 1 встрече Кубка французской лиги. В активе игрока 1 гол.



Зимой сообщалось, что «Краснодар» проявляет интерес к Камано. Российский клуб делал предложение об аренде футболиста с опцией выкупа примерно за € 8 млн.

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