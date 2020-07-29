«Локомотив» согласовал трансфер форварда «Бордо» Камано примерно за € 7 млн

Нападающий «Бордо» Франсуа Камано продолжит карьеру в московском «Локомотиве», сообщает Sport24.
По информации источника, «железнодорожники» согласовали переход 24-летнего футболиста, а трансферный комитет клуба одобрил сделку. Форвард обойдётся «Локомотиву» примерно в € 7 млн и подпишет контракт, рассчитанный на четыре года.
Камано выступает за «Бордо» с лета 2016 года. Ранее гвинеец защищал цвета «Бастии». Контракт игрока с французским клубом рассчитан до лета 2021 года. В минувшем сезоне Франсуа принял участие в 11 матчах французской Лиги 1 и 1 встрече Кубка французской лиги. В активе игрока 1 гол.
Зимой сообщалось, что «Краснодар» проявляет интерес к Камано. Российский клуб делал предложение об аренде футболиста с опцией выкупа примерно за € 8 млн.
- 29 июля 2020
-
17:58
-
17:53
-
17:39
-
17:32
-
17:25
-
17:17
-
17:03
-
17:00
-
16:58
-
16:53
-
16:37
-
16:35
-
16:13
-
16:11
-
15:55
-
15:42
-
15:26
-
15:14
-
15:10
-
14:57
-
14:46
-
14:38
-
14:37
-
14:22
-
14:18
-
14:14
-
14:13
-
14:01
-
13:55
-
13:37
-
13:18
-
13:17
-
12:49
-
12:12
-
12:02