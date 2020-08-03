«А сзади стоял медведь! Чума, брат!» Ловрен позвонил Салаху из Санкт-Петербурга

Защитник «Зенита» Деян Ловрен позвонил бывшему партнёру по «Ливерпулю» Мохамеду Салаху, чтобы рассказать о первых впечатлениях от Санкт-Петербурга.

«Я только что прилетел, вышел из аэропорта и увидел группу встречающих, а сзади стоял медведь! Чума, брат! Я спрашиваю: «Кто-то открыл ворота зоопарка?» А мне говорят: «Да, не волнуйся, он тебя не съест, он нормальный и не трогает людей», — сказал Ловрен египетскому форварду.

Видео доступно на канале «Зенита» в YouTube.

Деян перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля» этим летом. За красных 31-летний хорват выступал с 2014 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

Контракт Ловрена с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2023 года.