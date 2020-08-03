Слуцкий: «КАМАЗ» был крайне мотивирован в матче с «Рубином»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат товарищеского матча с клубом «КАМАЗ» (1:1).
«Хороший спарринг, «КАМАЗ» был крайне мотивирован, команда достаточно высокого уровня, было интересно. Мы решали свои задачи, у нас была достаточно тяжелая неделя, и сейчас мы уже в более спокойном режиме будем готовиться. Основная задача была, чтобы никто не получил травмы. Задачу выполнили. Моменты, связанные с тактикой, уровнем нашей функциональной готовности? Есть повод для оценок, повод скорректировать последнюю неделю работы.
В любом матче есть положительные и отрицательные моменты, поэтому не стал бы концентрироваться на финальном результате, он не самоцель. Были моменты как индивидуальные, так и групповые, которые понравились. Были и недочеты, которые тоже происходят в любой игре», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».
- 3 августа 2020
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