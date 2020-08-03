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«Тоттенхэм» заинтересован в услугах капитана «Уотфорда» Дини

«Тоттенхэм» заинтересован в услугах капитана «Уотфорда» Дини
Футбол / Англия 0

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» интересуется нападающим и капитаном «Уотфорда» Троем Дини, сообщает The Guardian.

По данным источника, «Тоттенхэм» рассматривает Дини в качестве игрока резервного состава. Сообщается, что речь идёт об аренде на один на сезон, по итогам которого Дини может быть предложен полноценный контракт.

32-летний нападающий защищает цвета «Уотфорда» с 2010 года. В сезоне-2019/2020 Дини провёл в чемпионате Англии 27 матчей, стал автором 10 забитых мячей, отдал две результативные передачи и заработал три жёлтые карточки.

«Уотфорд», набрав 34 очка в 38 матчах, занял 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и отправился в Чемпионшип вместе с «Норвич Сити» и «Борнмутом».

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