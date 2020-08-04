«Барселона» отказалась продать Тринкана в АПЛ за € 60 млн. Клуб рассчитывает на форварда

«Барселона» не планирует расставаться с 20-летним нападающим Франсиску Тринканом, сообщает Sport.es.
Трансфер Тринкана из португальской «Браги» обошёлся «Барселоне» в € 31 млн. По данным источника, сине-гранатовым поступило предложение по нападающему от неназванного клуба из Англии, который был готов приобрести игрока за € 60 млн. Сообщается, что «Барселона» отказалась от этого предложения, так как в клубе рассчитывают на футболиста. Тринкан входит в планы руководства «блауграны» по омоложению состава.
Переход Тринкана в «Барселону» состоялся зимой 2020 года, однако оставшуюся часть сезона-2019/2020 нападающий доиграл в чемпионате Португалии. Контракт игрока с каталонским клубом рассчитан до лета 2025 года, отступные форварда составляют более € 500 млн.
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