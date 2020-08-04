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Новиков: календарь сезона-2020/2021 составлен неплохо

Новиков: календарь сезона-2020/2021 составлен неплохо
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков оценил календарь сезона-2020/2021 и рассказал о личных целях в Лиге Европы, в которой сыграет его команда.

«Календарь оставлен неплохо, учли наши пожелания, касаемо Лиги Европы, чтобы мы перед ЛЕ играли дома – нам пошли навстречу. Календарь хороший, хотя и завершаем год матчами с «Локомотивом» и ЦСКА подряд, плюс сейчас четыре игры с топами.

Проблема второго сезона для меня? Каждый последующий сезон тяжелее предыдущего, ты всегда начинаешь с самого начала. Новый сезон будет сложнее. Мы к этому готовы, всё понимаем. В чём моя личная мотивация? Когда ты готовишься к российским командам, понимаешь, чего ждать. А в Европе это новизна, стиль, в изучении соперников мне это позволит двигаться вперёд – будет интересно увидеть что-то новое, можно же увидеть это не только у грандов европейского футбола, как «Бавария» или «Барселона». У каждого тренера есть свои идеи. Европейская компания позволит с интересом взглянуть на работу европейских тренеров», — сказал Новиков сказал Новиков в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

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