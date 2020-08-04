«Барселона» может продать Мартина Брайтуайта «Вест Хэму» за € 20 млн

Нападающий каталонской «Барселоны» Мартин Брайтуайт может продолжить карьеру в лондонском «Вест Хэм Юнайтед». Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии, сообщает Mundo Deportivo.

Ожидается, что в случае заключения сделки «Вест Хэм» заплатит за 29-летнего датчанина около € 20 млн.

«Барселона» выкупила Брайтуайта у «Леганеса» в феврале за € 18 млн. Трансфер вызвал большой скандал в Испании, поскольку сине-гранатовым разрешили купить форварда на замену травмированным игрокам уже после закрытия зимнего окна. При этом «Леганес», который тоже столкнулся с травмами, не хотел расставаться с Мартином.

В сезоне-2019/2020 Брайтуайт помог «Барселоне» в 11 матчах Примеры. Нападающий записал в свой актив 1 гол.