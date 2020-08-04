«Динамо» выкупило Сильвестра Игбуна у «Уфы»

Пресс-служба московского «Динамо» на официальном сайте клуба сообщила о выкупе у «Уфы» нападающего Сильвестра Игбуна. 29-летний футболист выступал за бело-голубых на правах аренды с сентября 2019 года.

Игбун подписал с «Динамо» контракт на два сезона — до 30 июня 2022 года. Сумма трансфера не сообщается, но, по информации Transfermarkt, она составила € 2 млн. При этом аренда нигерийца обошлась столичному клубу в € 1,5 млн.

В минувшей кампании Сильвестр принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги и 1 встрече Кубка России. Форвард записал в свой актив 4 гола и 2 результативные передачи.

Напомним, «Динамо» завершило сезон-2019/2020 на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующей кампании бело-голубые выступят в Лиге Европы.