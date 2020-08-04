Экс-хавбек ЦСКА Сердеров перешёл в венгерский «Мезёкёвешд»

Бывший полузащитник ЦСКА Сердер Сердеров перешёл в венгерский «Мезёкёвешд», сообщает пресс-служба клуба на странице в "Инстаграме".
Сердеров прошёл медосмотр в венгерском клубе вчера, 3 августа, после чего заключил с «Мезёкёвешдом» контракт на три года.
На своей странице в «Инстаграме» Сердеров прокомментировал переход: «Новый клуб, новый вызов».
Сезон-2019/2020 Сердеров провёл в хорватском «Интере» из Запрешича. Хавбек провёл на поле 22 матча в чемпионате Хорватии, стал автором девяти забитых мячей, отдал две результативные передачи и заработал семь жёлтых карточек. «Интер», набрав 17 очков в 36 матчах, завершил сезон на последнем, 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны и выбыл во второй дивизион.
Напомним, Сердеров является воспитанником махачкалинского «Анжи». В России он также поиграл за «Урал», «Крылья Советов» и «Енисей».
- 4 августа 2020
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