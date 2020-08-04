Президент «Урала»: не вижу причин для отставки Прядкина, всем 16 клубам не угодишь

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о возможном уходе Сергея Прядкина с поста президента Российской Премьер-Лиги.
«Впервые слышу о возможной отставке Сергея Прядкина. Клубы на недавнем общем собрании переизбрали его президентом. Откуда вообще это всё берётся? Не вижу причин для отставки, все работают и стараются. Мы и вся лига сделали всё, чтобы доиграть чемпионат. Если есть какие-то вопросы, можем всегда сесть и обсудить, поговорить.
Да, были ошибки и недовольные, но никогда не будет такого, что довольны все 16 клубов. Всем не угодишь. Мы на хорошем уровне провели концовку чемпионата. Да и лига признаёт свои ошибки. Лично у меня никаких вопросов к лиге и Сергею Геннадьевичу нет», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 4 августа 2020
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