Игроком месяца в АПЛ стал Майкл Антонио из «Вест Хэма». Он забил 8 голов в 7 матчах
Английская Премьер-лига на своём сайте объявила обладателя приза лучшему футболисту чемпионата по итогам июля.
Награда досталась полузащитнику «Вест Хэм Юнайтед» Майклу Антонио. В минувшем месяце 30-летний футболист принял участие в 7 матчах первенства и забил 8 голов. За этот период «молотобойцы» одержали три победы, три раза сыграли вничью и потерпели одно поражение, по итогу сохранив прописку в элитном дивизионе.
В голосовании Антонио опередил Оливье Жиру («Челси»), Гарри Кейна («Тоттенхэм Хотспур»), Антони Марсьяля («Манчестер Юнайтед»), Ника Поупа («Бёрнли»), Кристиана Пулишича («Челси») и Рахима Стерлинга («Манчестер Сити»).
Итоговая турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020.
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