«Динамо» близко к покупке хорватского полузащитника Моро за € 10 млн
Полузащитник загребского «Динамо» Никола Моро, по всей видимости, продолжит карьеру в России.
Как сообщает Sportske Novosti, 22-летний футболист близок к переходу в московское «Динамо». Клубам осталось согласовать детали сделки. Сумма трансфера составит € 10 млн. Официально о переходе может быть объявлено уже сегодня, 5 августа.
При этом в борьбе за Моро бело-голубые опередили киевское «Динамо», которое предлагало за игрока € 7 млн. Условия контракта, предложенные москвичами, также оказались выгоднее, чем у украинского клуба.
Моро является воспитанником загребского «Динамо» и защищает цвета клуба с 2015 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 28 матчах чемпионата Хорватии, забил 2 гола и получил 3 жёлтые карточки.
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