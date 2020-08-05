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Тухель попросил «ПСЖ» купить Алабу у «Баварии»

Тухель попросил «ПСЖ» купить Алабу у «Баварии»
Футбол / Франция 0

Защитник «Баварии» Давид Алаба в летнее трансферное окно может перебраться во Францию.

Как сообщает France Football со ссылкой на Sport Bild, видеть 28-летнего футболиста в своей команде хочет лично главный тренер парижан Томас Тухель. Специалист уже обратился к спортивному директору клуба Леонардо с просьбой заполучить австрийца в нынешнее межсезонье.

Ранее сообщалось, что Алаба предложил свои услуги «Барселоне» и хочет получать в новом клубе € 20 млн в год.

Алаба защищает цвета «Баварии» с 2009 года. С мюнхенцами он к настоящему моменту завоевал 23 трофея, среди которых девять титулов чемпиона Германии, шесть национальных Кубков и Кубок Лиги чемпионов. В минувшем розыгрыше Бундеслиги Давид провёл 28 матчей, забил гол и отдал результативную передачу.

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