«Локомотив» объявил о встрече с болельщиками. Они смогут пообщаться с Кикнадзе и Николичем

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о предстоящей встрече с болельщиками.



Мероприятие состоится 8 августа на домашнем стадионе «железнодорожников» «РЖД Арена». Начало – в 12:30 мск. Вход будет свободным.



На встрече болельщиков ждёт открытая тренировка «Локомотива», представление новичков, вручение серебряных медалей главной команде и бронзовых – молодёжной, а также чествование женской команды. Помимо этого фанаты смогут пообщаться с футболистами, главным тренером Марко Николичем и генеральным директором Василием Кикнадзе.



В минувшем сезоне «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступив лишь «Зениту», и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.