«Локомотив» объявил о встрече с болельщиками. Они смогут пообщаться с Кикнадзе и Николичем
Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о предстоящей встрече с болельщиками.
Мероприятие состоится 8 августа на домашнем стадионе «железнодорожников» «РЖД Арена». Начало – в 12:30 мск. Вход будет свободным.
На встрече болельщиков ждёт открытая тренировка «Локомотива», представление новичков, вручение серебряных медалей главной команде и бронзовых – молодёжной, а также чествование женской команды. Помимо этого фанаты смогут пообщаться с футболистами, главным тренером Марко Николичем и генеральным директором Василием Кикнадзе.
В минувшем сезоне «Локомотив» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступив лишь «Зениту», и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.
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