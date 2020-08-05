Хенрик Ларссон: у нас будет шанс победить расизм. Зло никогда не победит добро

Бывший нападающий «Барселоны» Хенрик Ларссон высказался о проблеме расизма.



«Ненавидеть людей только потому, что они чёрные… Я этого не понимаю. Я никогда этого не пойму. Если ты хорош в чём-то, люди склонны забывать о цвете твоей кожи. Мой отец – уроженец Кабо-Верде. И вместо того, чтобы дать мне фамилию отца, родители решили, что будет лучше, если у меня будет фамилия матери. Это был способ защитить меня, что в корне неверно. Но ситуация была такой.



Стыдно, что им вообще приходилось об этом задумываться. Они думали, какое значение для меня будет это иметь. Иностранная или шведская фамилия? Мы должны начать просвещать наших детей, потому что всё это начинается в детстве. Не забывайте о движениях, которые у нас есть. Помните о них. У нас будет шанс победить эту огромную проблему нашего общества. Надеюсь, нам удастся искоренить её. Зло никогда не победит добро», — сказал Ларссон в интервью УЕФА.