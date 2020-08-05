Штоффельсхаус прокомментировал уход Фарфана из «Локомотива»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус прокомментировал уход перуанского нападающего Джефферсона Фарфана из московского клуба.



«В тот день в Испании лишь немногие понимали, но теперь они знают! Джефферсон, спасибо за твой вклад. Ты настоящий чемпион! Всего наилучшего в твоих будущих начинаниях!» — написал Штоффельсхаус на своей странице в «Инстаграме».



Сегодня, 5 августа, «Локомотив» объявил об уходе Фарфана. Форвард играл за московскую команду с 2017 года. В составе «железнодорожников» Фарфан — чемпион России (сезон-2017/2018), обладатель Кубка (сезон-2016/2017, 2018/2019) и Суперкубка страны (2019). Напомним, из-за травмы Фарфан не выходил на поле в составе «Локомотива» 14 месяцев. В сезоне-2019/2020 35-летний перуанский футболист принял участие в 2 матчах чемпионата России и забил 1 гол.

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