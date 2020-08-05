Ливанская спортивная журналистка — о взрыве: Бейрута больше нет

Ливанская спортивная журналистка AFP Райана Муссаллем рассказала о взрыве в Бейруте.



«В это время я собиралась покинуть офис. Моя работа находится примерно в пяти километрах от места взрыва. Сначала это было похоже на землетрясение. Когда мы поняли, что это был взрыв, то потеряли дар речи. Все заплакали. Не могу описать словами то, что мы чувствовали. Бейрута больше нет.



В первую очередь мы попытались связаться с родными, но это было трудно сделать, так как связь была прервана на территории всей страны. Через пару часов мне удалось выйти из здания. То, что я увидела, было ужасно: моего города не было, на дороге валялось битое стекло, всё вокруг было разрушено. Мои родители были в это время в сельской местности в 45 км от Бейрута и чувствовали толчки под землёй. Они чувствовались даже на Кипре», — приводит слова Муссаллем «Международная ассоциация спортивной прессы».