Тедеско рассказал о тактических изменениях «Спартака» в новом сезоне

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о тактических изменениях команды в предстоящем сезоне.
«В новом сезоне постараемся больше отталкиваться от себя, чем в прошлом. Не хочется лишь анализировать соперников, менять что-то только потому, что «Ростов», например, будет нас прессинговать. Но будут и моменты, когда анализировать игру соперников будет необходимо. Главное – быть более гибкими, чем в прошлом сезоне. Часто мы играли 5-1-2-2, в конце изменили схему игры в центре поля.
Если у нас сейчас много игроков в центре поля, возможно, «Спартак» сможет сыграть 4-3-3, 4-2-3-1 или 4-4-2 с ромбом в центре. Но для этих изменений нужен подходящий момент, времени между сезонами у нас было не так много. И должен сказать, что хотим развивать нашу молодежь – её в «Спартаке» много: Маслов, Глушенков, Гапонов, Бакаев, Ларссон, Понсе", — передает слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 5 августа 2020
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