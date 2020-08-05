Курзава пропустит ответный матч Лиги чемпионов с «Аталантой», Мбаппе тренируется без мяча

В «ПСЖ» рассказали, как проходит восстановление после травмы нападающего Килиана Мбаппе и защитника Лейвина Курзавы.



Французский форвард продолжает процесс восстановления и 5 августа принимал участие в беговых упражнениях без мяча. Напомним, Мбаппе получил повреждение в финальном матче Кубка Франции с «Сент-Этьеном» (1:0). На 27-й минуте встречи защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен атаковал Мбаппе. После столкновения нападающий не смог продолжить игру.



Лейвин Курзава получил повреждение мышцы правого бедра еще в финальном матче Кубка французской лиги с «Лионом». Его возвращение в строй ожидается через 2 недели.



Сообщалось, что Марко Верратти повредил икроножную мышцу во время тренировки команды, столкнувшись в другим игроком «ПСЖ». Верратти тоже не успеет восстановиться к матчу Лиги чемпионов.



Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Пари Сен-Жермен» состоится 12 августа на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, Португалия. Начало встречи — в 22:00 мск.

Марко Верратти не поможет «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Аталантой»