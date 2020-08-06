Панченко подпишет трёхлетний контракт с «Тамбовом». Игрок уйдёт, если клуб вылетит из РПЛ

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил, что к команде присоединится бывший нападающий «Динамо» Кирилл Панченко.
«На три года подписываем контракт с Панченко. Если вылетаем, то он становится свободным. По остальным трансферам мы пока в переговорах», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Панченко защищал цвета «Динамо» с 2016 года. Сначала он играл за московскую команду на правах аренды из ЦСКА, после чего перешёл на постоянной основе. В ходе своей карьеры Кирилл также выступал за «Томь», «Мордовию», «Ставрополье-2009», «Нижний Новгород» и ставропольское «Динамо». В 2016 году вызывался в сборную России. В минувшем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 2 гола.
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