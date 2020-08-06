Почти все российские арбитры сдали необходимые нормативы
У российских арбитров закончился четырёхдневный сбор, который проходил в Москве. Судьи тренировались на стадионе «Спартаковец», а теоретические занятия у них проходили в одном из отелей в Измайлово.
В сборе приняли участие 60 арбитров – 24 главных и 36 помощников. Из них Антон Аверьянов и Тихон Калугин не принимали участия в тренировках на поле, так как после 30-го тура завершили карьеру. В ближайшем сезоне они будут работать только на VAR.
Как сообщили в пресс-службе РФС, почти все арбитры прошли необходимые нормативы. У одного из судей случился спазм во время сдачи теста, он пересдаст его в ближайшее время.
Напомним, что новый сезон Российской Премьер-Лиги начнётся завтра, 7 августа. В первой игре сезона встретятся «Химки» и ЦСКА.
- 6 августа 2020
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