Джано: «Спартак» уже позади. Карпину мне нечего доказывать

Новичок «Ротора» полузащитник Джано Ананидзе высказался о предстоящих встречах со своим бывшим клубом «Спартаком» и «Ростовом», главным тренером которого является Валерий Карпин, под чьим руководством он играл за красно-белых.



«Принципиальными эти матчи для меня точно не будут. Из «Спартака» я ушёл красиво, всё было решено взаимно. «Спартак» уже позади, ему принципиально я ничего не буду доказывать. Я «Ротору» буду доказывать, что заслуживаю здесь играть. У меня осталось много друзей в команде, и с ними хочется встретиться, но по-футбольному доказывать нечего.



«Ростов»? Нет, я провёл там один сезон, да и в Самаре был в аренде полгода. Валерий Карпин, когда возглавил «Спартак», позвал меня в первую команду. Мне ему нечего доказывать. Для меня главное — себе доказать, набрать форму, хорошо играть и помочь своими качествами «Ротору», чтобы выполнить задачу команды», — цитирует Джано пресс-служба волгоградского клуба.

Джано: были варианты в Грузии и Турции. Но только «Ротор» сделал предложение