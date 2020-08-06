«Севилья» — «Рома»: прямая трансляция матча Лиги Европы начнётся в 19:55

Сегодня, 6 августа, состоится матч «Севилья» – «Рома». Первая встреча 1/8 финала Лиги Европы пройдёт на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» в немецком Дуйсбурге, стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. В бригаду войдут ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери – Сердар Гёзюбююк.

Напомним, в связи с нестабильными условиями из-за пандемии коронавирусной инфекции полуфиналы, четвертьфиналы и 1/8 финала Лиги Европы в парах, где первый матч был перенесён, пройдут в виде одноматчевых противостояний на четырёх стадионах в Германии.

Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2019/2020.