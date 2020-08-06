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Мейтин: из-за социальной дистанции стадионы в Москве получится заполнить процентов на 25

Мейтин: из-за социальной дистанции стадионы в Москве получится заполнить процентов на 25
Футбол / РПЛ 0

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александр Мейтин рассказал о допуске зрителей на матчи грядущего сезона.

«Мы хотим, чтобы наши стадионы были заполнены. 10% всё-таки уже дают антураж. Если будет больше, мы будем рады. Но всё зависит от решения конкретных регионов. В Мордовии сложная обстановка, там «Тамбов» играет, там вообще без зрителей. В Москве разрешили 50%, но из-за социальной дистанции получается заполнить арену примерно процентов на 25.

Что касается заполняемости трибун гостями, у нас квота эта не предусмотрена. Когда играет «Спартак» дома, они продают билеты только для владельцев абонементов. У клубов, у которых мало болельщиков, выбрасывают 10% в свободную продажу. Но гостевых секторов как таковых нет. Они не могут проносить баннеры и средства поддержки. В Краснодаре люди совершенно законно купили билеты и попали на стадион. В других городах тоже так было», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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