Джордан Ларссон сменил игровой номер в «Спартаке»
Шведский нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон сменил игровой номер, сообщается на официальном сайте клуба.
Ларссон защищает цвета «Спартака» с лета 2019 года. В сезоне-2019/2020 нападающий взял номер 23. Выбор был связан с тем, что под этим номером выступал его кумир — американский баскетболист Майкл Джордан. Теперь Ларссон будет выступать под номером 11.
«Спартак» завершил сезон-2019/2020 на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 турах подопечные Доменико Тедеско набрали 39 очков и отстали от зоны еврокубков на 6 очков.
В сезоне-2019/2020 23-летний нападающий провёл на поле 32 матча во всех турнирах, стал автором 11 забитых мячей и отдал четыре результативные передачи.
- 6 августа 2020
-
19:22
-
19:21
-
19:01
-
18:55
-
18:38
-
18:38
-
18:27
-
18:19
-
18:10
-
18:07
-
18:06
-
18:03
-
17:51
-
17:47
-
17:44
-
17:35
-
17:29
-
17:18
-
17:09
-
17:07«Химки» интересуются Брайаном Идову Эксклюзив
-
16:57
-
16:49
-
16:37
-
16:33
-
16:30
-
16:26
-
16:24
-
16:15
-
16:11
-
16:07
-
16:04
-
15:56
-
15:31
-
15:12
-
14:57
Партнерский контент