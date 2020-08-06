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Джордан Ларссон сменил игровой номер в «Спартаке»

Джордан Ларссон сменил игровой номер в «Спартаке»
Футбол / РПЛ 0

Шведский нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон сменил игровой номер, сообщается на официальном сайте клуба.

Ларссон защищает цвета «Спартака» с лета 2019 года. В сезоне-2019/2020 нападающий взял номер 23. Выбор был связан с тем, что под этим номером выступал его кумир — американский баскетболист Майкл Джордан. Теперь Ларссон будет выступать под номером 11.

«Спартак» завершил сезон-2019/2020 на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 30 турах подопечные Доменико Тедеско набрали 39 очков и отстали от зоны еврокубков на 6 очков.

В сезоне-2019/2020 23-летний нападающий провёл на поле 32 матча во всех турнирах, стал автором 11 забитых мячей и отдал четыре результативные передачи.

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