«Я очень горжусь им». Пол Гаскойн отреагировал на каминг-аут сына

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн прокомментировал каминг-аут своего сына Рейгана.
Сын экс-футболиста, являющийся профессиональным танцором, признался, что он бисексуал, на одном из телевизионных шоу. Пол Гаскойн рассказал, что сын позвонил ему накануне передачи и признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
«Я сказал ему: «Неважно, что ты делаешь, сынок, я поддержу тебя на сто процентов, ты должен продолжать заниматься тем, что делает тебя счастливым.
Я подумал, насколько сложно сделать это на телевидении. Он профессиональный танцор, он в хорошей форме, я очень им горжусь», — приводит слова Гаскойна The Sun.
В течение карьеры футболиста Гаскойн выступал за «Ньюкасл Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Лацио», «Рейнджерс», «Мидлсбро», «Эвертон», «Бёрнли», «Ганьсу Тяньма» и «Бостон Юнайтед».
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