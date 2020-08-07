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«Я очень горжусь им». Пол Гаскойн отреагировал на каминг-аут сына

«Я очень горжусь им». Пол Гаскойн отреагировал на каминг-аут сына
Футбол / Англия 0

Бывший полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн прокомментировал каминг-аут своего сына Рейгана.

Сын экс-футболиста, являющийся профессиональным танцором, признался, что он бисексуал, на одном из телевизионных шоу. Пол Гаскойн рассказал, что сын позвонил ему накануне передачи и признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Я сказал ему: «Неважно, что ты делаешь, сынок, я поддержу тебя на сто процентов, ты должен продолжать заниматься тем, что делает тебя счастливым.

Я подумал, насколько сложно сделать это на телевидении. Он профессиональный танцор, он в хорошей форме, я очень им горжусь», — приводит слова Гаскойна The Sun.

В течение карьеры футболиста Гаскойн выступал за «Ньюкасл Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Лацио», «Рейнджерс», «Мидлсбро», «Эвертон», «Бёрнли», «Ганьсу Тяньма» и «Бостон Юнайтед».

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