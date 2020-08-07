«Ювентус» представил гостевую форму на следующий сезон

Туринский «Ювентус» представил гостевой комплект экипировки на сезон-2020/2021.

Комплект выполнен в тёмно-синем цвете с белыми полосками на плечах и рукавах. Напомним, что техническим спонсором клуба является компания аdidas.

По итогам сезона-2019/2020 «Ювентус» стал чемпионом Италии. В 38 матчах подопечные Маурицио Сарри набрали 83 очка. Победа в чемпионате стала для «Ювентуса» 36-й в национальном первенстве, а также девятой подряд.

В Лиге чемпионов «Ювентус» в 1/8 финала сыграет с «Лионом». В первом матче французский клуб на своём поле одержал победу со счётом 1:0. Ответный матч состоится в Турине сегодня, 7 августа. Начало встречи — в 22:00 мск.

Ранее «Ювентус» представил основной комплект экипировки на следующий сезон.