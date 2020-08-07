ЦСКА представил форму на следующий сезон

Московский ЦСКА представил домашний, гостевой и резервный комплекты игровых экипировок на сезон-2020/2021.

Основной комплект игровой формы московского клуба выполнен в традиционных красно-синих цветах.

Гостевой — в белом.

Фото: ПФК ЦСКА

Резервный комплект формы изготовлен в чёрной расцветке.

Фото: ПФК ЦСКА

Напомним, что техническим спонсором московского ЦСКА является компания «Joma».

Напомним, что по итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги московские «армейцы» заняли четвёртое место. Благодаря победе ставшего чемпионом России «Зенита» в Кубке ЦСКА получил путёвку в групповой этап Лиги Европы.

В первом туре нового сезона красно-синие сыграют на выезде с подмосковными «Химками». Матч состоится в субботу, 8 августа. Начало встречи — в 16:00 мск.