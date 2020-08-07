ЦСКА представил форму на следующий сезон

Московский ЦСКА представил домашний, гостевой и резервный комплекты игровых экипировок на сезон-2020/2021.
Основной комплект игровой формы московского клуба выполнен в традиционных красно-синих цветах.
Гостевой — в белом.
Фото: ПФК ЦСКА
Резервный комплект формы изготовлен в чёрной расцветке.
Фото: ПФК ЦСКА
Напомним, что техническим спонсором московского ЦСКА является компания «Joma».
Напомним, что по итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги московские «армейцы» заняли четвёртое место. Благодаря победе ставшего чемпионом России «Зенита» в Кубке ЦСКА получил путёвку в групповой этап Лиги Европы.
В первом туре нового сезона красно-синие сыграют на выезде с подмосковными «Химками». Матч состоится в субботу, 8 августа. Начало встречи — в 16:00 мск.
- 7 августа 2020
-
15:12
-
14:57
-
14:54
-
14:30
-
14:13
-
14:05
-
13:57
-
13:55
-
13:54
-
13:40
-
13:30
-
13:17
-
13:12
-
13:03
-
13:00
-
12:58
-
12:43
-
12:41
-
12:33
-
12:09
-
12:02
-
11:53
-
11:44
-
11:17
-
11:16
-
11:08
-
11:03
-
10:36
-
10:26
-
10:20
-
10:00
-
09:46
-
09:32
-
09:24
-
07:21