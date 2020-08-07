3 игрока из «МЮ» и 2 из «Челси» — в списке номинантов на приз молодому игроку сезона в АПЛ

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте объявила имена восьми номинантов на приз лучшему молодому футболисту минувшего розыгрыша чемпионата Англии.



В список попали сразу трое представителей «Манчестер Юнайтед», а также двое игроков «Челси». Завоевавший чемпионский титул «Ливерпуль» представлен одним футболистом.



Список номинантов: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»), Мэйсон Гринвуд, Антони Марсьяль, Маркус Рашфорд (все – «Манчестер Юнайтед»), Мэйсон Маунт, Кристиан Пулишич (оба – «Челси»).



В минувшем сезоне «Ливерпуль», набрав рекордные для себя 99 очков в 38 турах, впервые за 30 лет стал чемпионом Англии. Ближайший преследователь, «Манчестер Сити», отстал от красных на 18 очков. В топ-4 также вошли «Манчестер Юнайтед» и «Челси» (оба – 66).