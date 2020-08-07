«Ростов» объявил о сотрудничестве с компанией Puma и представил новую форму

Футбольный клуб «Ростов» объявил, что новым техническим спонсором клуба станет Puma, а также представил новый комплект игровой экипировки.

Фото: ФК «Ростов»

«Наш клуб начинает сотрудничество с одним из ведущих мировых спортивных брендов — PUMA. Сегодня мы презентуем домашний комплект формы — он выполнен в традиционном для клуба ярко-жёлтом цвете и украшен геометрическим узором.



Форма создана по специальной технологии PUMA DryCELL — главной составляющей игровой формы. Она гарантирует максимальное влагоотведение с поверхности кожи, обеспечивает комфорт во время интенсивных нагрузок. Высокотехнологичный материал отводит излишнюю влагу от тела и позволяет сохранять сухость и свежесть в течение всей игры», — говорится в заявлении клуба.

Видео можно посмотреть в "твиттере" «Ростова».