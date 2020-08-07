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В «Химках» не выявлено случаев заражения коронавирусом перед стартом сезона-2020/2021

В «Химках» не выявлено случаев заражения коронавирусом перед стартом сезона-2020/2021
Футбол / РПЛ 0

Тесты на коронавирус всех игроков и сотрудников «Химок» дали отрицательный результат, сообщил «Чемпионату» руководитель пресс-службы подмосковного клуба Иван Тугарин.

По итогам сезона-2019/2020 «Химки» получили повышение в классе и вышли в Российскую Премьер-Лигу, заняв второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Команда сыграла и в финале Кубка России, где уступила «Зениту» (0:1). 1 августа стало известно, что команду возглавил Дмитрий Гунько. До назначения в «Химки» Гунько возглавлял академию «Спартака». Сергей Юран, с которым команда поднималась в Премьер-Лигу, покинул пост.

В матче 1-го тура грядущего сезона «Химки» примут на своём поле московский ЦСКА. Матч состоится завтра, 8 августа, начало встречи — в 16:00 мск.

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