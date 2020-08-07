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Прядкин: если клубы решат, что я их не устраиваю, будем рассматривать этот вопрос

Прядкин: если клубы решат, что я их не устраиваю, будем рассматривать этот вопрос
Футбол / РПЛ 0

Сергей Прядкин порассуждал о возможном уходе с поста президента Российской Премьер-Лиги.

«Если клубы решат, что я их не устраиваю, будем рассматривать этот вопрос. В отношении трудностей я тёртый калач, много прошёл. Жизнь помотала. Но незаменимых не бывает — кого клубы выберут, тот и будет. Пока буду работать на благо российского футбола», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Напомним, 58-летний Прядкин работает в структуре Российской Премьер-Лиги с 2001 года, а возглавляет — с ноября 2007 года. До него пост президента турнира занимали Михаил Воронцов (2006-2007), Юрий Заварзин (2004-2006), Евгений Гинер (2003-2004, 2006), Валерий Филатов (2003) и Виталий Мутко (2001-2003).

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