Сергей Прядкин рассказал о принятии поправки по ограничениям аренды в клубах РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал принятие клубами лиги поправки, согласно которой в каждом матче чемпионата России в составе одной команды могут выйти на поле не более двух игроков, арендованных у одного клуба лиги.

«Наши службы подготовили аналитику по сезонам-2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 — больше трех аренд за сезон не было, максимум две. В этой ситуации мы не ограничиваем игроков в плане количества. Клубы попросили внести поправку по ограничению с одного клуба: можно отдавать неограниченное количество игроков в разные клубы. Мы ограничиваем аренды только в плане одного клуба. Большинство, за исключением некоторых клубов, проголосовало за», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Сегодня, 7 августа, состоялось заседание исполкома РФС, на котором были утверждены изменения в регламент Российской Премьер-Лиги.