«Манчестер Сити» — «Реал Мадрид»: составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Манчестер Сити» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче, который прошёл на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, «Сити» обыграл «сливочных» со счётом 2:1.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Ляпорт, Кансело, Фернандиньо, Родриго, Гюндоган, Де Брёйне, Фоден, Стерлинг, Жезус.

Запасные: Браво, Стоунз, Зинченко, Бернардо Силва, Д. Сильва, Марез, Отаменди, Гарсия, Дойл, Харвуд-Беллис, Палмер, Бернабе.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Варан, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Азар, Родриго, Бензема.

Запасные: Ареоля, Альтубе, Начо, Марсело, Вальверде, Васкес, Йович, Асенсио, Браим Диас, Иско, Винисиус, Эрнандес.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.