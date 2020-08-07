Кикнадзе — о Самохвалове: «Локомотив» мало заплатил семье? Сколько было бы достаточно?
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе ответил на вопрос журналистов о критике в адрес клуба после видеоролика на канале «КраСава» в YouTube про смерть Иннокентия Самохвалова.
«Локомотив» мало заплатил семье Самохвалова? А сколько было бы достаточно? Есть круг людей, которые пытаются раскачать ситуацию, затронуть максимально болезненные темы. В семье случилась трагедия — как в семье игрока, так и «Локомотива». Всё, что мы могли сделать, мы сделали», — сказал Кикнадзе в беседе с журналистами.
20 апреля 2020 года 22-летний защитник «Казанки» Иннокентий Самохвалов скончался от сердечной недостаточности после тренировки. Сообщалось, что в «Локомотиве» семье Самохвалова выделили 2 млн рублей, еще 1 млн дал агент футболиста.
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