Гендиректор «Локомотива»: регламент, который утверждается в день матча, — позор

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе после поражения в матче с «Зенитом» (1:2) за Суперкубок России высказался об изменении регламента.

«Федя Смолов неплохо вышел, боролись. Это спорт. «Зенит» надо поздравить с победой, отметить плохую организацию матча.

Регламент, который утверждается в день матча, — позор. История выплеснулась. Но это отговорки, жаловаться не буду — сыграли неплохо. Но для победы не хватило, в сезоне поиграем. Если мы серьёзно относимся к соревнованиям, то утверждать регламент за шесть часов до начала матча неправильно. Никто с этим спорить не будет», — сказал Кикнадзе в беседе с журналистами.

Президент РПЛ Сергей Прядкин ранее прокомментировал изменения в регламенте соревнований, принятые накануне матча за Суперкубок России.