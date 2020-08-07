«Ювентус» обыграл «Лион» благодаря дублю Роналду, но не смог пройти в 1/4 финала ЛЧ

В ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» одержал победу над «Лионом». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
«Лион» открыл счёт на 12-й минуте встречи — Мемфис Депай реализовал пенальти. В конце первого тайма Криштиану Роналду ударом с точки сравнял счёт. На 60-й минуте Роналду исполнил дальний удар, и мяч залетел в девятку ворот «Лиона».
Обслуживала встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Цвайером, помогали ему ассистенты Торстен Шифнер и Марко Ахмюллер. Резервный рефери – Анастасиос Сидиропулос из Греции.
Несмотря на победу, «Ювентус» не смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов из-за правила гостевого гола. В первом матче «Лион» обыграл «Ювентус» со счётом 1:0.
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