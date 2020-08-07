Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ювентус» обыграл «Лион» благодаря дублю Роналду, но не смог пройти в 1/4 финала ЛЧ

«Ювентус» обыграл «Лион» благодаря дублю Роналду, но не смог пройти в 1/4 финала ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

В ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» одержал победу над «Лионом». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Лион» открыл счёт на 12-й минуте встречи — Мемфис Депай реализовал пенальти. В конце первого тайма Криштиану Роналду ударом с точки сравнял счёт. На 60-й минуте Роналду исполнил дальний удар, и мяч залетел в девятку ворот «Лиона».

Обслуживала встречу бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Цвайером, помогали ему ассистенты Торстен Шифнер и Марко Ахмюллер. Резервный рефери – Анастасиос Сидиропулос из Греции.

Несмотря на победу, «Ювентус» не смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов из-за правила гостевого гола. В первом матче «Лион» обыграл «Ювентус» со счётом 1:0.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
07 августа 2020, пятница. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 1
Лион
Лион, Франция
0:1 Депай – 12' (пен)   1:1 Роналду – 43' (пен)   2:1 Роналду – 60'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020