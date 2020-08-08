Видаль: руководству придётся принимать решения, если «Барселона» не выиграет ЛЧ

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль высказал мнение, что руководство «сине-гранатовых» может уволить главного тренера Энрике Сетьена в случае неудачи в Лиге чемпионов.

«Когда вы играете в лучшей команде мира, люди спрашивают вас о результатах, а когда сезон не так хорош, вам всегда нужно подвести итоги на благо клуба. Да, очевидно, что руководству придётся принимать решения, если клуб не выиграет Лигу чемпионов, но если Сетьен продолжит, то это тоже хорошо, потому что он хороший тренер, который много разговаривает с игроками», — приводит слова Видаля Mundo Deportivo.

В Лиге чемпионов сине-гранатовые в первом матче 1/8 финала сыграли в гостях с «Наполи» вничью со счётом 1:1. Ответная игра между «Барселоной» и «Наполи» состоится 8 августа на стадионе «Камп Ноу».