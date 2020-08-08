«Я тренер «Реала» вот и всё». Зидан развеял слухи о своём уходе

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о своём возможном уходе после вылета из Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» (2:4 общ.), а также выразил мнение, что гордится прошедшим сезоном.

«Я здесь и я тренер «Реала», пока не произойдёт что-то экстраординарное. Конечно, я остаюсь. Не нужно ничего придумывать. Я тренер «Реала», и всё. В этой связи больше нет вопросов. Теперь мы все собираемся отдохнуть и вернёмся, чтобы провести отличный сезон.



Нам нужно гордиться за прошедший сезон. Я, безусловно, очень горжусь тем, чего мы достигли. Конечно, когда мы проигрываем, мы не можем быть счастливы. Игроки, конечно же, недовольны. Но мы можем гордиться тем, что провели отличный сезон.



Ключевым моментом сегодня было отдать всё на поле, и это то, что мы сделали, нам просто кое-чего не хватило, и я пока не знаю чего», — цитирует Зидана Goal.