«Ключевым в противостоянии стал проигранный первый матч». Зидан — о вылете из ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги проигрыша в матче с «Манчестер Сити» и вылета из Лиги чемпионов.

«Мы не можем радоваться сегодня, но это футбол. Мы должны принять это поражение. У нас были моменты, но мы не смогли их реализовать. Все остальное в этом сезоне нам на 95% удалось. Винисиус мог сыграть с „Сити“, но сегодня был черед других игроков. Азар в порядке, он выполнил то, что от него требовалось. Он хорошо чувствовал себя физически, не чувствовал боли.



Когда проигрываешь, надо признавать, что чего-то не хватило. Ключевым в этом противостоянии стал проигранный нами первый матч. У нас была возможность изменить ход противостояния, особенно во втором тайме при счете 1:1. Считаю, мы могли забить еще. Но мы не ищем оправдания. Поздравляю соперника с победой и благодарю своих ребят за проделанную работу», — приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.