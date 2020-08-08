Жалолиддинов: мой кумир — Алексей Миранчук

Полузащитник «Локомотива» Жасур Жалолиддинов на встрече с болельщиками «железнодорожников» признался, что высоко ценит талант хавбека московской команды Алексея Миранчука.
«Знаю, что здесь замечательные болельщики. Сделаю всё, чтобы их радовать. Мой кумир — Алексей Миранчук. Очень рад, что тренируюсь рядом с ним. Думаю, многому у него научусь. Он очень спокойный, много забивает», — передаёт слова Жалолиддинова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Во время встречи Жалолиддинов разыграл сертификат со своим автографом, который выиграл один из болельщиков.
Напомним, вчера, 7 августа, «Локомотив» со счётом 1:2 проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России. «Железнодорожники» заняли второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Петербургский «Зенит» стал чемпионом страны.
- 8 августа 2020
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