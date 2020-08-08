Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Жалолиддинов: мой кумир — Алексей Миранчук

Жалолиддинов: мой кумир — Алексей Миранчук
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Локомотива» Жасур Жалолиддинов на встрече с болельщиками «железнодорожников» признался, что высоко ценит талант хавбека московской команды Алексея Миранчука.

«Знаю, что здесь замечательные болельщики. Сделаю всё, чтобы их радовать. Мой кумир — Алексей Миранчук. Очень рад, что тренируюсь рядом с ним. Думаю, многому у него научусь. Он очень спокойный, много забивает», — передаёт слова Жалолиддинова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Во время встречи Жалолиддинов разыграл сертификат со своим автографом, который выиграл один из болельщиков.

Напомним, вчера, 7 августа, «Локомотив» со счётом 1:2 проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России. «Железнодорожники» заняли второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Петербургский «Зенит» стал чемпионом страны.

«Локомотив» проводит открытую тренировку в присутствии болельщиков
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020