Жалолиддинов: мой кумир — Алексей Миранчук

Полузащитник «Локомотива» Жасур Жалолиддинов на встрече с болельщиками «железнодорожников» признался, что высоко ценит талант хавбека московской команды Алексея Миранчука.

«Знаю, что здесь замечательные болельщики. Сделаю всё, чтобы их радовать. Мой кумир — Алексей Миранчук. Очень рад, что тренируюсь рядом с ним. Думаю, многому у него научусь. Он очень спокойный, много забивает», — передаёт слова Жалолиддинова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Во время встречи Жалолиддинов разыграл сертификат со своим автографом, который выиграл один из болельщиков.

Напомним, вчера, 7 августа, «Локомотив» со счётом 1:2 проиграл «Зениту» в матче за Суперкубок России. «Железнодорожники» заняли второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020. Петербургский «Зенит» стал чемпионом страны.