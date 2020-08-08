Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бавария» — «Челси». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Президент «Ювентуса» хочет назначить главным тренером Зидана или Индзаги

Президент «Ювентуса» хочет назначить главным тренером Зидана или Индзаги
Футбол / Италия 0

У президента туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли есть несколько кандидатур на пост главного тренера, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Фаворит Аньелли — Зинедин Зидан, возглавляющий «Реал», однако руководитель понимает, что подписать с ним контракт будет весьма непросто. Вторым в списке значится главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги — между ним и «Ювентусом» уже состоялся контакт. У Индзаги остаётся один год по контракту с «Лацио».

Ещё одним кандидатом является экс-наставник туринцев Массимилиано Аллегри, поддерживающий прекрасные отношения с Аньелли.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри сегодня покинул пост. Напомним, вчера, 7 августа, «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. В ответной встрече итальянский клуб обыграл «Лион», однако этого не хватило для прохода в следующий раунд.

«Ювентус» объявил об увольнении Сарри
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020