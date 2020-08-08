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«Оренбург» переиграл «Нефтехимик» и вышел на третье место в ФНЛ

«Оренбург» переиграл «Нефтехимик» и вышел на третье место в ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 2-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 32-й минуте встречи забил Артём Кулишев. После 2 туров «Оренбург», набрав 6 очков, занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. «Нефтехимик» — (1) на 11-м месте.

В другом матче 2-го тура ФНЛ «Нижний Новгород» со счётом 2:0 переиграл омский «Иртыш». На 9-й минуте Александр Сапета, реализовав пенальти, открыл счёт в матче. На 68-й минуте Никита Каккоев увеличил преимущество хозяев. «Иртыш» играл в меньшинстве с 20-й минуты после удаления Александра Крикуненко.

После 2 туров «Нижний Новгород», набрав 6 очков, лидирует в ФНЛ. «Иртыш» (0) — на 21-м месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 2-й тур
08 августа 2020, суббота. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 0
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кулишев – 32'
ФНЛ - Первый дивизион. 2-й тур
08 августа 2020, суббота. 16:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 0
Иртыш
Омск
1:0 Сапета – 9' (пен)   2:0 Каккоев – 68'
Удаления: нет / Крикуненко – 20'
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