«Оренбург» переиграл «Нефтехимик» и вышел на третье место в ФНЛ

В матче 2-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком». Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 32-й минуте встречи забил Артём Кулишев. После 2 туров «Оренбург», набрав 6 очков, занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. «Нефтехимик» — (1) на 11-м месте.

В другом матче 2-го тура ФНЛ «Нижний Новгород» со счётом 2:0 переиграл омский «Иртыш». На 9-й минуте Александр Сапета, реализовав пенальти, открыл счёт в матче. На 68-й минуте Никита Каккоев увеличил преимущество хозяев. «Иртыш» играл в меньшинстве с 20-й минуты после удаления Александра Крикуненко.

После 2 туров «Нижний Новгород», набрав 6 очков, лидирует в ФНЛ. «Иртыш» (0) — на 21-м месте.