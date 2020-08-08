Перед матчем «Химки» — ЦСКА у касс стадиона образовалась длинная очередь

Журналист Михаил Моссаковский в своем телеграм-канале сообщил, что перед матчем первого тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — ЦСКА у касс стадиона образовалась длинная очередь.



«Адовая очередь у касс стадиона перед матчем „Химки“ — ЦСКА. Почему же очередь в кассы, если билеты продавались онлайн, и уже солдаут?



Всё просто. У большой части билетов АСКП на входе не смогли считать штрихкоды. Болельщикам отказали во входе. Отправили стоять в очереди в кассы. Там тоже не спешили с решением. В итоге многие, несмотря на потраченные деньги, уехали домой. Толкаться в очереди в пандемию — история так себе. Тем более кто-то был с детьми.



Очевидцы рассказывают, что примерно через полчаса после стартового свистка было принято решение пускать на стадион и тех, у кого штрихкод не считывался. Те, кто ещё не уехал со стадиона, все-таки смогли попасть на матч и даже увидеть первый с 2018 года гол Алана Дзагоева в РПЛ.



Но история так себе, конечно. „Химки“, с возвращением в РПЛ», — написал Моссаковский.

Матч закончился победой ЦСКА со счетом 2:0.